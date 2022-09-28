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Dünyanın en uzun boylu kadını ilk kez uçağa bindi

Dünyanın en uzun boylu kadını 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi, ilk kez uçakla seyahat etti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:20
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Dünyanın en uzun boylu kadını 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi ilk kez uçağa bindi

Dünyanın en uzun boylu kadını ilk kez uçağa bindi
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Boyu ve hastalığı nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat etme zorunluluğu olan 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Gelgi 2 metre 15 santim boyu nedeniyle sedyeyle yolculuk yapacak.

Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa gitti. Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak giren Rumeysa, havalimanındaki yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

“SEDYE İLE UÇMAK DURUMUNDA KALDIM”
İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan Rumeysa Gelgi, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu benim hem ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat bu yolculuk sadece benim için değil, bir çok kişi için ilk olacak. Çünkü sedye ile seyahat etme opsiyonu sadece ciddi rahatsızlığı bulunan, yoğun bakımdan-yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir opsiyon. Fakat benim omurga eğriliği rahatsızlığım nedeniyle, uzun süre oturamama durumum olduğu için ben sedye ile uçmak durumunda kaldım. Sedye ile yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir işlem" dedi.

BİRKAÇ AY ABD'DE KALACAK
ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, "Bir kaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" diye konuştu.

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