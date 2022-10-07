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Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren toy fox terrier cinsi Pebbles adlı köpek, 22 yaşındayken hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:06
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Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles 22 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı köpeği hayatını kaybetti
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Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Pebbles, 22 yaşında bugün hayatını kaybetti.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Pebbles'ın sahipleri Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki fox terrier cinsi köpeğin pazartesi günü doğal sebeplerden öldü.

Pebbles'ın 23'üncü doğum gününe beş ay kala öldüğünü belirten aile, yaptığı açıklamada, “Onun ailemizin bir üyesi olması bizim için bir onurdu” dedi.

PEBBLES GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Pebbles, sahipleri Bobby ve Julie Gregory'nin evcil hayvanlarının, önceki resmi en yaşlı köpek olan TobyKeith adlı 21 yaşındaki bir chihuahua'dan daha yaşlı olduğunu fark etmesinin ardından mayıs ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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