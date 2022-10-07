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Elon Musk duyurdu: Dünyanın ilk elektrikli yarı kamyonunun üretimi başladı

Tesla’nın merakla beklenen elektrikli kamyonu Tesla Semi’nin üretimine başlandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:03
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Elon Musk duyurdu: Dünyanın ilk elektrikli yarı kamyonunun üretimi başladı

Elon Musk duyurdu: Dünyanın ilk elektrikli yarı kamyonunun üretimi başladı
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Elektrikli kamyon Tesla Semi için müjdeyi Tesla CEO'su Elon Musk verdi. Geleneksel tır ve kamyonlardan hem teknolojisi açısından hem de tasarımı açısından farklı olan Semi'nin uzun bir süredir üretime geçmesi bekleniyordu. Nitekim Musk, beklenen haberi Twitter'dan takipçileriyle paylaştı.

TESLA SEMİ İÇİN ÜRETİM SÜRECİ BAŞLADI
Elon Musk, söz konusu paylaşımda, "Tesla Semi kamyonun üretiminin başladığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz!" dedi. Tweet'e göre Tesla, 1 Aralık'ta bir meşrubat şirketine Semi teslim etmeye başlamayı planlıyor. Meşrubat şirketi, Aralık 2017'de Tesla'ya 100 adet sipariş geçmişti.

Musk paylaşımının altına yaptığı bir başka paylaşımda ise “800 kilometre menzil ve sürüşü süper eğlenceli” ifadelerine yer verdi.

20 SANİYEDE 0'DAN 100'E
Tesla, Semi'nin tam yüklüyken bile 20 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği ve dik yokuşlarda bile otoyol seviyesindeki hızları sürdürebileceği iddiasında.

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