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Listede bir Türk var. Dünyanın en zengin isimleri belli oldu

Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Sıralamaya 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İlk binde sadece bir Türk yer aldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:52
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Dünyanın en zengin isimleri belli oldu Forbes listesinde bir Türk var

Listede bir Türk var. Dünyanın en zengin isimleri belli oldu
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Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı.

Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60’tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İlk binde sadece bir Türk yer aldı. İşte o liste. Dünyanın en zengin iş insanı 219 Milyar dolarla Elon Musk oldu

İkinci sırada ise Jeff Bezos yer aldı onun servetinin de 171 milyar olduğu açıklandı

Dünyanın en zengin iş insanları sıralamasında ise Bernard Arnault 158 milyar dolarlık servetle yer aldı

İlk binde sadece bir Türk yer aldı. Türkiye'den Murta Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle Forbes Dünyanin en zengin insanları listesinde  601'nci sırada yer aldı. 

Türkiye'nin ikinci en büyük zengini ise Ferit Şahenk oldu. Ancak Şahenk ilk bin milyarder arasına giremedi, Şahenk 2,4 milyar dolarlık servetle 1292 sırada yer aldı

Türkiye'nin ücüncü en büyük zengini ise 2,4 Milyar dolarlık servetle Hamdi Ulukaya oldu

Türkiye'nin dördüncü en büyük zengini ise Erman Ilıcak 2,3 Milyar dolarla sıralamada 1341'nrci sırada yer aldı. 

Forbes'in dünyanın en zenginler listesinde Türkiye'nin 5'nci en zengin kişisi Filiz Şahenk 2,2 milyar dolarla 1397'dan sıralamaya girdi

 

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Bende kalsın.
24.10.2022 10:03
Erman Ilıcak ve Fettah Tamince feto terör örgütü şirketleri milyonda bir milyar o kadar diyorum yani ama kimse dokunmuyor bilal haracını alıyor o yüzden aslında feto başlarla mücadele yok , çöplerle  
 
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