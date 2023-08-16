Dünyanın ilk Patates Kızartması Şampiyonasında geri sayım başladı

Fransa dünyanın ilk Patates Kızartması Şampiyona’sına ev sahipliği yapacak.

KAYNAK: AA
Dünyanın ilk Patates Kızartması Şampiyonasında geri sayım başladı

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkenin Manş Denizi'ne sınır Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim'de dünyada ilk defa düzenlenecek "Patates Kızartması Şampiyonası"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, "kreatif patates", "otantik patates" ve "kızartma patates sosu" kategorilerinde yarışacak.

Şampiyonaya, restoranların yanı sıra bireysel başvurular da kabul edilecek.

Dereceye girenlere gastronomi dünyasında fırsat kapıları aralaması beklenen yarışmaya, patates severlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.

Jüriler, patates kızartması ustalarından oluşacak.

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