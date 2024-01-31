Kızartma yağı tekrar kullanılır mı? Gıda mühendisi uyardı...

Kaynak: DHA
Kızartma yağı tekrar kullanılır mı? Gıda mühendisi uyardı...
Kızartma yağı birden fazla kullanıldığında sağlığımızı tehdit edebilir. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bu konuda uyarılarda bulundu.

Manavoğlu, "Kızartma yağı en fazla patateste 3, sebzelerde 2 defa kullanılmalıdır" dedi.

Manavoğlu, sebze ve patates kızartması yağının birkaç defa kullanılmasının israf olmayacağı düşüncesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Manavoğlu, "Kızartma yağını sürekli kullanan tüketiciler var. Bu, sağlığımız için zararlıdır. Kalp ve damar hastalıklarına sebep olabilir. Mide ve bağırsak sorunları yaşayabiliriz. Uzun vadede kanser riskimiz artabilir" dedi.

"UNLU KIZARTMA YAĞI TEK SEFERLİK"

Manavoğlu, sıvı yağın patates kızartmasında 3, kabak ve patlıcan gibi sebze kızartmasında 2 defadan fazla kullanılmaması gerektiğini söyledi. Manavoğlu, "Balık kızarttığımız yağı bir daha kullanmayalım. Unla yapılan kızartma yağı da tek seferlik olmalıdır" şeklinde konuştu.

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