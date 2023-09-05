Dünyanın ilk renk değiştiren arabası

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023 teknoloji fuarına bu yıl da birçok otomobil üreticisi katıldı. Ancak bir model vardı ki diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekti.

Yeni tanıtılan i Vision Dee modelinin teknik özellikleri paylaşılmamış olsa da otomobilde sunulacak teknolojilerin birçoğu düzenlenen etkinlikte aktarıldı.

DÜNYANIN İLK RENK DEĞİŞTİREN OTOMOBİLİ

Elektronik mürekkep teknolojisinden yararlanan otomobilin dış yüzeyi, gelecek modellerde renk yelpazesini genişletmek üzere çeşitli gri ve beyaz desenlere dönüştürülebiliyor.

İŞTE OTOMOBİLİN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜSÜ

Renk değişimi bir telefon uygulamasıyla ya da potansiyel olarak el hareketleriyle kontrol edilebiliyor ve böylece sürücüler otomobilin görünümünü hava koşullarına ve güneş ışığını yansıtma ya da emme gibi istenen etkilere göre uyarlayabiliyor.

Aracın Türkiye'de kullanılabilmesi için sarıdan yeşile, maviden kırmızıya, lacivertten turuncuya kadar birçok renge girebilen i Vision Dee gibi otomobiller için yürürlükte bir madde bulunmuyor.

Bu nedenle yalnızca gri olarak işlenebilmesi için ya bu özellik olmadan araçlar satılacak ya da 2025 yılına kadar yeni bir düzenleme yapılacak.