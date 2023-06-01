Dünyanın ne kadarı uyuyor

Editör: Naim Arıoğlu

Araştırma, pandeminin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen dünyada 5 kişiden dördünün kendini sağlıklı hissettiğini ortaya koydu. Diğer sonuçlar ise oldukça ilginç. İşte o ilginç bilgiler..

Pandemi global olarak derin izler bıraktı. Sadece sağlık açısından değil, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerinin daha uzun süre devam edeceği ve pek çok araştırmaya konu olacağı bir gerçek. Pandemi kişilerin çalışma, tüketim, eğitim gibi alanlara bakış açılarını değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. En başta sağlığı tehdit eden pandemi, insanların sağlık konusundaki algılarında da değişimlere neden oldu. Böyle bir pandemiyle uzun yıllar sonra ilk kez karşı karşıya kalan insanlar, o güne kadar ki yaşam ve hatta beslenme alışkanlıkları yeniden gözden geçirdiler.

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile yaptığı Sağlık Araştırması, yeni yaşam tarzında bireylerin strese maruz kalma durumu, uyku düzeni, egzersiz yapma oranı, sağlıklı gıda, sigara ve alkol tüketim oranlarını ve gözlenen değişiklikleri ortaya koyuyor.

KENDİNİ SAĞLIKLI HİSSEDENLERİN ORANI YÜZDE KAÇ

Bir önceki yıl yapılan araştırmada tüm dünyada yüzde 79 olan oran bu yıl 2 puan düştü. Global olarak erkekler kendilerini kadınlardan daha sağlıklı görme eğilimindeler. Yaş arttıkça sağlık algısı aşama aşama azalıyor. 18-35 yaş grubunda %83 olan sağlıklı hissetme oranı, 55 yaş ve üstünde %70’e düşüyor. Sağlık algısı eğitim ve gelir arttıkça artıyor. Yaş grubu ile de bağlantılı olarak öğrenciler (%85) kendini en sağlıklı hisseden grup iken emekliler (%64) en az sağlıklı kesim. Dünyada kendini sağlıklı görenlerin en yüksek oranda olduğu bölge Asya Pasifik (%84). Ülke bazında ise en yüksek ve en düşük oranlar Vietnam (%93) ile Polonya’da (%55) görünüyor.

EN DÜŞÜK GRUP EV KADINLARI

Türkiye’de kendini sağlıklı hissedenlerin oranı geçen yıla göre 2 puan düşerek %76 oldu. Türkiye bu oranla 39 ülke arasında 21. sırada yer aldı. Türkiye’de sağlık algısı dünyaya paralel olarak Erkek (%81), Genç (%83), Eğitimli (%88) ve Üst sosyoekonomik gruplarda (%86) daha yüksek. Türkiye’de sağlık algısı en düşük grup, dünya genelinden farklı olarak ev kadınları (%61). Ev kadınlarını işsizler (%70) ve emekliler (%71) takip ediyor.

HANGİ ALIŞKANLIKLAR ÖNEMLİ

Araştırmada sağlığı olumlu veya olumsuz etkilediği düşünülen bazı alışkanlıklar da irdelendi. İncelenen olumlu alışkanlıklar geçen yıllarda iyi uyku ve egzersiz idi, bu yıl bu listeye sağlıklı yemek de eklendi.

DÜNYANIN NE KADARI UYUYOR

Araştırma kapsamında görüşülen üç kişiden ikisi (%65) iyi uyuduğunu ifade ediyor. Erkekler (%67), kadınlara oranla daha iyi uyuduklarını belirtirken, eğitim ve sosyo ekonomik statü arttıkça iyi uyuma oranı da artıyor. Emekliler, ücretli-maaşlı ve kendi hesabına çalışanlar uykunun keyfini çıkarabiliyorken, en kalitesiz uykuya sahip olanları ev kadınları oluşturuyor. Asya Pasifik ülkelerinde iyi uyuyanların oranı %71’e çıkıyor. Ülkeler söz konusu olduğunda en yüksek ve en düşük oranlar Vietnam (%91) ile Şili’de (%40) görünüyor.

TÜRKİYE’NİN NE KADARI UYKUSUZ

Türkiye’de ise çok sıklıkla ve sıklıkla iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı geçen yıl ile aynı, %50. Türkiye bu oranla 39 ülke içinde 37. sırada. Geçen yılın aksine bu yıl özellikle gelirle ilgili demografik kırılımlarda önemli farklar görünüyor. Üst sosyoekonomik statü ve eğitim (%60) grupları ile üst gelir grubu (%57) toplumun diğer kesimlerine göre biraz daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca %41.

Dünyada beş kişiden ikisi düzenli egzersiz yapıyor

Araştırmaya göre, dünya genelindeki insanların yüzde 40'ı düzenli egzersiz yapıyor. 2018’den beri bu oran 3 puan artmış durumda. Kadınlar erkeklere göre daha az spor yapıyor, ev kadınları arasında spor yapanların oranı en düşük seviyede (%31). Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça düzenli spor yapanların oranı da yükseliyor. Ülkeler arasında en yüksek ve en düşük oranlar Hindistan (%64) ile Şili’de (%21) görünüyor.