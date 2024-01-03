Dünyanın uyuşturucu baronları İstanbul’daki lüks rezidanslarda yaşıyor vatandaşlık alıyor

Alman baron Eric Schroeder ve Avustralyalı Komançero Çetesi’nin liderinin Sapphire Rezidans’ta İsveçli baronun da Maslak 1453’te daireler satın aldığını hatırlatan Birgün yazarı Timur Soykan, “Dünyadaki uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı satılırken kimleri cebini dolduruyor.” diye sordu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Almanya'nın aradığı Eric Schroeder, Türkiye'ye kaçarak kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştı. İstanbul'un en gözde ve lüks semtlerinden birinde bulunan Sapphire Rezidans'ta iki daire satın aldı.

Bu daireler, Türkiye'nin en yüksek binası olan 261 metrelik gökdelenin farklı katlarında yer alıyordu. 2'nci kattaki daire 90 metrekare, 10'uncu kattaki daire ise 120 metrekare büyüklüğündeydi.

Bu dairelerin tam olarak ne kadara satıldığı bilinmiyor, ancak Sapphire Rezidans'ta fiyatlar çok yüksekti. 1 artı 1 dairelerin bile 16,5 milyon TL'ye alıcı bulduğu bu rezidansta, 90 milyon TL'ye kadar çıkan daireler de vardı.

Eric Schroeder, bu daireleri satın alarak hem elindeki kara parayı temizlemeye çalıştı hem de Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

Ancak bu planı işe yaramadı. Almanya'nın talebi üzerine Interpol tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten sayesinde, Türk polisi tarafından yakalandı ve sınır dışı edildi.

Timur Soykan yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Eric Schroeder, Türkiye’deki Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’e yönelik operasyonlar zincirinde yakalanan son isim oldu. Avrupa’nın en çok aranan suçlularından olan Leijdekkers’ın Avrupa’daki para işlerini yürütüyor ve kara parasını aklıyordu.”

UYUŞTURUCU BARONLARINA OTURUM İZNİ

Timur Soykan yazısına şöyle devam etti:

“Eric Schroeder vatandaşlık almayı başardı mı? Bilmiyoruz. Ancak Leijdekkers yönelik soruşturmada oturma izni aldığı anlaşılıyor. Sapphire’den daire aldığına dair belgelerde ‘9’ ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip.

Daha vahimi Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’e de oturum izni verilmiş. Onun da ‘9’ ile başlayan yabancı kimlik numarası var.

İsveçli uyuşturucu baronu Rawa Majid ise Bodrum’da bir villa alarak Türk vatandaşı olmuştu. Rawa Majid’in İstanbul’da Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde evleri olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Mecidiyeköy’de 8 Eylül 2022 tarihinde öldürülen Sırp uyuşturucu baronu Jovan Vukotiç’in İstanbul Şişli’deki Sinpaş Queen Bomonti Rezidans’ta 2 dairesi vardı.

Hakan Ayık, Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından Maximilian Rıvkın’a Şişli Esentepe’deki iki dairesini satmış ve onun vatandaş olmasını böyle sağlamışlardı. Uyuşturucu baronu Maximilian Rıvkın, Türk vatandaşı olunca Cem Cansu adını almıştı.”