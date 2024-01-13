Hollandalı uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı. Avrupa’nın en azılı suçlularından biriydi

Kaynak: DHA
Hollandalı uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı. Avrupa’nın en azılı suçlularından biriydi
Avrupa’nın en azılı suçlularından biri olan Hollandalı uyuşturucu baronu Wilhelmus Adrianus Leijdekkers İstanbul’da yakalandı. Leijdekkers, kardeşinin lideri olduğu çetenin kazandığı uyuşturucu parasını aklıyordu.

Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hollandalı firari suçlu Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstanbul emniyeti adresini tespit ettikleri şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, yakalanarak gözaltına alındı.

ekran-goruntusu-2024-01-13-145748.png

UYUŞTURUCU PARALARINI AKLIYORDU

Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi. Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da tanınan Leijdekkers 2022 yılının mayıs ayından beri Hollanda polisinin arama listesindeyken aynı zamanda AB'nin en çok aranan suçlular listesinde de başı çekiyor.

Jos Leijdekkers, Ekim 2019'da Amsterdam Zuidas'taki lüks dairesinden kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Naima Jillal'ın kaybolmasına karışmakla da suçlanıyor.

İlgili Haberler
Dünyanın uyuşturucu baronları İstanbul’daki lüks rezidanslarda yaşıyor vatandaşlık alıyor
Türkiye’de yakalanan uyuşturucu baronu vatandaşlık pazarlamış
Türkiye’de cirit atmışlar. Meclis kürsüsünde 4.5 metrelik listeyi açtı
Bir yabancı uyuşturucu baronu daha yakalandı. Yakalananlar parti kursalar Meclis'e girer
Son Haberler
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü Siyaset
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek Gündem
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir? Keşfet
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi Gündem
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı Gündem
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda Ekonomi
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu Yaşam
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu