Dünyayı dize getiren Filenin Sultanları'ndan son bir galibiyet şarkısı

Bu yaz Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve son olarak da Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak sezonu kapatan Filenin Sultanları galibiyet coşkusunu artık klasik olduğu üzere şarkı söyleyerek kutladı.