Dünyayı dize getiren Filenin Sultanları'ndan son bir galibiyet şarkısı

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yaparak grubu lider bitiren Türkiye A Milli Voleybol Takımı şampiyonluk sevincini böyle kutladı.
26 Eylül 2023 Salı
Bu yaz Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve son olarak da Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak sezonu kapatan Filenin Sultanları galibiyet coşkusunu artık klasik olduğu üzere şarkı söyleyerek kutladı.
2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yaparak grubu lider bitiren Türkiye A Milli Voleybol Takımı şampiyonluk sevincini böyle kutladı.