(İHA) Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Kapaklı’ya doğru at arabasıyla ilerleyen şahıslardan şüphelenen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe başladı.

Polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark eden şahıslar ise dörtnala kaçmaya çalıştı. Polislerin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, Narin Kavşağı mevkisi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durabildi.

YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLADILAR

Yaşanan kazanın ardından at arabasını olay yerinde terk eden şahıslar, fabrikalar istikametine doğru yaya olarak koşmaya başladı.

Şüphelilerden ikisi, polis ekiplerince yakalandı.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK YAKALANDI

At arabasının sürücüsü Mert D. ise çarpmanın şiddeti ile yerde yaralı vaziyette yakalandı.

At arabası polis eskortu eşliğinde polis merkezine götürülürken, yakalanan şahıslar ise işlemlerinin yapılması için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.