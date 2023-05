'Dur' ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı

Polis, şüphe üzerine bir at arabasına “dur” ihtarında bulundu. Ancak at arabasının sürücüsü ihtara uymadı ve dörtnala kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca at arabasının iki araca çarparak durmasıyla son buldu.