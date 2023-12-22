Durmadan yağmur yağacak gün açıklandı. Okumadan plan yapmayın

Kaynak: Haber Merkezi
Durmadan yağmur yağacak gün açıklandı. Okumadan plan yapmayın
Meteoroloji 3 gün boyunca aralıksız yağmur yağacak şehirleri açıkladı. Özellikle de 4 ilde yaşayanların dikkat etmesi gerekiyor.

Meteoroloji ve HavaCity, Marmara’da yaşayanları gelecek sağanak yağışlara karşı uyardı.

Kış mevsiminin gelip, soğukların içimize işlediği bu günlerde yağışlar barajlar için büyük önem taşıyor.

Çeşitli kanallardan hava durumu konusunda uyarılar gelmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanında çoğu sosyal medya platformundan uzmanlarından yağışlara dikkat çekiyor.

Yağmurlar, gündelik hayatı zaman zaman olumsuz etkilerken bu günlerde planların dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Hava City'nin son hava durumu uyarılarına göre, Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli yağışlar ne zaman gelecek ve nereleri etkileyecek? İşte cevabı…

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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Balıkesir’de yaşayanların Cuma günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak kesintisiz yarım günlük yağışın ardından hafta sonu boyunca da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Söz konusu yağmurun birçok ilde 4 gün kesintisiz sürmesi bekleniyor.

Vatandaşların bu kesintisiz yağışın günlerinde hazırlıklı olmaları öneriliyor. Güvenlik önlemi olarak olası su baskınlarına ve sel risklerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılıyor.

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