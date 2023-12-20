Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA
Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illeri için Meteorolojiden uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu illerde yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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