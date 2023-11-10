Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Serhat Ağa
Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, paylaşımında "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize" dedi.

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SON SEÇİMDE ADAY GÖSTERİLMEDİ

İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Yılmaz, son genel seçimde milletvekili listesinde yer almamıştı.

2018 yılında Ankara milletvekili seçilen Yılmaz, Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine, ikinci en yaşlı üye olarak Meclis'in geçici başkanı olarak görev yapmıştı.

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