Emeklilerin haziran zammı belli oldu. Fatih Portakal ve Özgür Erdursun ikisi de aynı bilgiyi verdi

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Emeklilerin haziran zammı belli oldu. Fatih Portakal ve Özgür Erdursun ikisi de aynı bilgiyi verdi
Haziran ayında emekliye yapılacak zamla ilgili SGK uzmanı Özgür Erdursun ve gazeteci Fatih Portakal benzer açıklamalar yaptı.

Emekli zammını bekleyen milyonlarca kişinin gözü Haziran ve Temmuz atına çevrildi. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinde neler olacağı dört gözle bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonucunda SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zamları ortaya çıkacak.

Tahminler ise art arda gelmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun ve gazeteci Fatih Portakal’dan benzer açıklamalar geldi.

FATİH PORTAKAL: YÜZDE 25

Fatih Portakal canlı yayında “Emekliler ne kadar zam alacağınız belli oldu” diyerek yaptığı açıklamda “Yüzde 25 net. Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz. Emekliler enflasyon farkından doğan zamları alacaklar. Onu malum biliyorsunuz. O verilen bir şey değil, hak ediyor emekliler. Yani şöyle düşünün 10.000 TL alıyorsanız yüzde 25'i 12.500 TL olarak Temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak. Tabii ekstra bir refah geliri beklemeyin. Onun olacağını tahmin etmiyorum” dedi.

ÖZGÜR ERDURSUN: ÇOK İŞE YARAMAYACAK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise en düşük emekli maaşı için değerlendirmeler yaptı. Alım gücü gerilediği için Erdursun refah payı verilse bile yeterli olmayacağını söyledi.

Erdursun, “Şu anda oransal artışlar çok işe yaramayacak. Emeklilerin beklentisi seyyanen bir artış. Yani emekli aylıklarının en azından bir bir miktar güncellenmesi, güncel değerine ulaşması lazım” ifadelerini kullandı.

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3 FORMÜL VAR

Öte yandan Ocak ayında emekliler yüzde 49,25’lik artış almıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkmıştı.

TÜİK’in verilerine göre 4 aylık kesinleşen enflasyon ile emekliler yüzde 18,72’lik artışı aldı. Ancak 6 aylık rakam sonrası zam netleşecek.

Emekli zammında 3 formül iddiası da var. İlki kök maaş zammı. İkincisi emekli kök maaşına seyyanen zam. Üçüncüsü ise refah payı uygulaması.

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