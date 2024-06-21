Dursun Özbek bırakıp gitti

Süper Lig’de sezonu 102 puanla bitirerek 24. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da transfer harekatı sürüyor.

BATSHUAYI İLE ANLAŞILDI

Bu sezon önce Bakambu daha sonrasında Carlos Vinicius’tan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Yönetim Fenerbahçe ile sözleşmesi biten yıldız golcü Michy Batshuayi ile 3 yıllık bir sözleşme için prensipte anlaşmaya vardı.

TATİLE GİTTİ

Galatasaray’ın bu hamlesi gündemi sarsarken Başkan Dursun Özbek bambaşka bir yerde ortaya çıktı.

Transfer görüşmelerinden dolayı yorgun düşen Dursun Özbek bayram tatilini fırsat bilerek tatile çıktı.

Ailesi tatile giden Dursun Özbek’e deniz kenarında Galatasaray bayrağı ile yapılan şov kısa sürede gündem oldu.