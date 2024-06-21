Ukrayna mucizeyi başardı. 30 dakikalık Slovakya

Avrupa Şampiyonası'na flaş bir galibiyetle başladı Slovakya. Birbirinden önemli yıldızları kadrosunda bulunduran Belçika'yı tek golle devirip büyük bir sürprize imza atmışlardı. Alınan üç puanla gruptan çıkma adına dev bir adım atan Slovakya, Ukrayna'yı da devirip işi bitirmek istiyordu.

Ukrayna ise ilk maçta adeta bozguna uğradı. Romanya'ya 3-0 yenilip, büyük hayal kırıklığı yaşadılar...

Düsseldorf şehrindeki Merkur Spiel Arena'da oynanan mücadeleye fırtına gibi başlayan Slovakya ilk yarım saatlik bölümde oyunun tek hakimiydi. Belçika filelerini havalardıran Ivan Schranz 17. dakikada Ukrayna'yı da avladı. 30 dakikada fark iyice açılabilirdi, ancak yakalanan fırsatlar gole dönüşmedi.

Oyunda dengeyi kuran Ukrayna, yavaş yavaş Slovakya kalesini yoklamaya başladı. 34. dakikada geliştirdikleri ilk tehlikeli atakta Tymchyk'in şutunda top direkten döndü.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Ukrayna dakikalar ilerledikçe baskısını artırdı. 54. dakikada Shaparenko skora denge getirdi. Yapılan oyuncu değişiklikleri de Slovakya'yı kendine getirmedi. Ancak Ukrayna'da oyuna 67'de oyuna giren Yaremchuk maçın kader adamı oldu.

74. dakikada Shaparenko'nun mükemmel pasında defansın arkasına sarkan Yaremchuk mükemmel bir şekilde kontrol ettiği topu tek vuruşla filelere gönderdi. Derler ya yaş geçici, klas kalıcıdır diye. Her ne kadar 28 yaşında olsa da uzun süredir ortalarda gözükmeyen Yaremchuk bu pozisyonda kalitesini gösterdi.

Kalan bölümde iyi savunma yapan Ukrayna 2-1'lik skorla 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Slovakya ise Belçika karşısında aldığı 3 puanını devamını getiremedi. 30. dakikadan sonra kayıplara karıştılar.