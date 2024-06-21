Milli takım saatler kala rahatladı

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden millilerimizin sıradaki rakibi Portekiz.

Cumartesi günü TSİ 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan tarafın gruptan çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ay-yıldızlılar bu kritik mücadele için çalışmalarını sürdürürken hepimizi rahatlatan bir gelişme yaşandı.

Gürcistan maçındaki muhteşem performansı ve golü ile herkesi hayran bırakan Arda Güler bugün yapılan idmanda takıma katıldı.

Yıldız futbolcu dün yapılan antrenmana yorgunluğunu sebep göstererek katılmamış ve bu durum taraftarları korkutmuştu.