Milli takım saatler kala rahatladı

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Milli takım saatler kala rahatladı

Dün gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Arda Güler bugün takıma katıldı.

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden millilerimizin sıradaki rakibi Portekiz.

Cumartesi günü TSİ 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan tarafın gruptan çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ay-yıldızlılar bu kritik mücadele için çalışmalarını sürdürürken hepimizi rahatlatan bir gelişme yaşandı.

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Gürcistan maçındaki muhteşem performansı ve golü ile herkesi hayran bırakan Arda Güler bugün yapılan idmanda takıma katıldı.

Yıldız futbolcu dün yapılan antrenmana yorgunluğunu sebep göstererek katılmamış ve bu durum taraftarları korkutmuştu.

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