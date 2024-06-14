Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi

Televizyon dünyasının sevilen yarışması "Survivor", katılımcılarının özel donanımlı araçlarla trafiği ihlal ettikleri bir video nedeniyle tartışma konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yarışmacıların çakar ışıklarla donatılmış araçları kullanarak trafik kurallarını hiçe saydıkları görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Eski yarışmacıların, sosyal medya üzerinden paylaştığı içerik, X platformunun önde gelen hesapları tarafından ele alınarak geniş çapta tepki topladı. Söz konusu içerik, sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun eleştirilere maruz kaldı ve birçok yorum yapıldı.

"VAROŞ" TEPKİSİ GELDİ

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, paylaştığı söz konusu videoyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor ismi verilen bir programın yarışmacıları arabalarına taktıkları çakar ile gösteriş yaptı ve bunu hikayelerinde paylaştılar. Şahısların paylaşımını yetkililere ilettim. Bu tür şeylerden ancak varoş insanlar zevk alır. Reklamı olmaması için kullanıcı adını sildim."