Dursun Özbek patladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün akşam Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın kendisi hakkında söylediği sözlere çok sert cevap verdi.

Özbek açıklamasında ikisi için de “başarısız başkan“ derken Ali Koç’a ayrıca yüklendi.

İşte Dursun Özbek’in açıklamaları:

“KÜFÜR KAFİR SALDIRMA”

"Kongrelerini izledik, Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı"

“DİKKAT ETSİN”

“Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün. Sağda, solda sallamaya benzemez. Dikkat etsin!"

“KENDİSİ DESTEDE YOK”

"Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok."

“İKİ TANE BAŞARISIZ BAŞKAN”

“İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu”

NE DEMİŞLERDİ

Yıllar sonra ilk kez Habertürk canlı yayında bir araya gelen Ali Koç ve Aziz Yıldırım 1.30 saat boyunca tartışmış ikilinin tek anlaştığı konu Dursun Özbek olmuştu.

Dursun Özbek'e karşı Ali Koç'u savunduğunu söyleyen Aziz Yıldırım "Galatasaray başkanı size salladı, ben adama sinek ikili dedim" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım’ın bu sözlerine üzerine Ali Koç ise "Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanırsın" dedi.