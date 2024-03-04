Dursun Özbek'i salıncağa kim bindirdi? Gürel Yurttaş yazdı

Dursun Özbek 74 yaşında. Sanıyorum en yaşlı kulüp başkanı.

Ama şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde kışkırtıcı tavırları, konuşmaları var. Onun yönetimindeki Galatasaray'ın da.

Çok Galatasaray Başkanı gördüm ben.

Faruk Süren'i tanıdım.

Özhan Canaydın'la aynı masada yemek yeme onurunu yaşadım.

Ama böylesini hiç tanımadım.

Yaşı ve de başında bulunduğu camianın büyüklüğü itibarıyla kulüpler arasında yapıcı, yol gösterici, barışcı olması gerekirken tam tersini yapıyor.

Tuhaf tuhaf demeçler! Kırıcı konuşmalar! Hayali suçlamalar!

Hele takımı puan kaybederse...

Hedef hemen Fenerbahçe!

Birden bire ağır ithamlarda bulunabiliyor. Karşısındakileri akıl almaz şekilde yerden yere vuruyor. Komplolar üretiyor. Neredeyse savaş çıkaracak!

Sadece o değil ki.

Göreve getirdikleri de onun izinde.

Şu son yaptıklarına bakın. Derbide öne geçtiler diye sosyal medyadan bir paylaşım. Neymiş Kartal'ı salıncağa bindirmişler!

Ayıp değil mi?

Beşiktaş Galatasaray'a ilk kez yenilmedi.

Hiç böyle bir şey gördünüz mü?

Nedir amaç! Beşiktaşlıları galeyana getirmek mi? İki kulüp taraftarlarını birbirine sokmak mı?

Ne yalan söyliyeyim. Paylaşımı görünce aklıma Dursun Özbek'in oğlu yaşındakinin salıncağına binmesi geldi. Hani o fotoğraf var ya; işte o. Dursun beyin oğlu yaşındakinin iki eli yanaklarında. Okşuyor! Çocuk sever gibi!

Bu fotoğrafı görünce de yıllar önce bir siyasinin bir çocuğu sevmesini anımsadım. İki eli yanaklarında, çocuğun ayaklarını yerden kesmiş.

Neyse ki Dursun Özbek'in ayakları yerden kesilmemiş!

O Kartal'ı salıncağa bindirmekle meşgul!

Önce salıncaktan kendisi insin de!

Tövbe tövbe. Yakışıyor mu hiç Galatasaray gibi büyük bir camianın, Türk futbolunun temel taşı kulübün başkanına bu hareketler?

Yazık. Çok yazık!