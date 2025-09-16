Dursun Özbek'ten Eintracht Frankfurt maçı öncesi flaş karar!

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten Eintracht Frankfurt maçı öncesi flaş karar!

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçı öncesi takımı motive etmek için sürpriz bir karar aldı. Yönetim, Alman ekibinden puan alınması halinde kasaya girecek olan ücretin yarısını prim olarak dağıtacak.

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi futbolculara prim müjdesi verdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, bu hedef doğrultusunda galibiyet ve beraberliklerden gelecek olan primlerin bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.

Almanları Galatasaray korkusu sardı!Almanları Galatasaray korkusu sardı!

h.jpeg

Eintracht Frankfurt'tan beklenmedik Galatasaray paylaşımı!Eintracht Frankfurt'tan beklenmedik Galatasaray paylaşımı!

GALATASARAY GELİRİN YARISINI FUTBOLCULARA DAĞITACAK

18 Eylül Perşembe günü oynanacak Frankfurt karşılaşmasının kazanılması durumunda sarı-kırmızılılar kasasına 2.1 milyon euro galibiyet primi koyacak. Bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euro futbolcu dağıtılacağı belirtildi.

Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise gelecek olan 700 bin euronun yarısı oyunculara dağıtılacak.

Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...

Domenico Tedesco yıkıldı!Domenico Tedesco yıkıldı!

Değneklerle yürüyordu! Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın test sonuçları belli olduDeğneklerle yürüyordu! Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın test sonuçları belli oldu

Son Haberler
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı