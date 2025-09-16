Dursun Özbek'ten Eintracht Frankfurt maçı öncesi flaş karar!

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi futbolculara prim müjdesi verdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, bu hedef doğrultusunda galibiyet ve beraberliklerden gelecek olan primlerin bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.

Almanları Galatasaray korkusu sardı!

Eintracht Frankfurt'tan beklenmedik Galatasaray paylaşımı!

GALATASARAY GELİRİN YARISINI FUTBOLCULARA DAĞITACAK

18 Eylül Perşembe günü oynanacak Frankfurt karşılaşmasının kazanılması durumunda sarı-kırmızılılar kasasına 2.1 milyon euro galibiyet primi koyacak. Bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euro futbolcu dağıtılacağı belirtildi.



Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise gelecek olan 700 bin euronun yarısı oyunculara dağıtılacak.

Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...

Domenico Tedesco yıkıldı!

Değneklerle yürüyordu! Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın test sonuçları belli oldu