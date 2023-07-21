Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye ceza çağrısı: Yönetmeliği uygulayın

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün düzenlenen sponsorluk imza töreninde Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili açıklama yaptı.

Özbek, Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkan ve PFDK’ye sevk edilen Fenerbahçe ile ilgili henüz karar verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını federasyon, bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz.

Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hala bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın.”