Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme: Bu ateş üfleyerek sönmez

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da başkanı Dursun Özbek, idman öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

-Benim Riva'daki mevcudiyetim, depremzede çocuklar içindi. Onlara bugünlerde yardımcı olmanın, acılarını hafifletmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım bütün kulüplerimiz aynı şeyi yaparlar. Galatasaray'ın neler yaptığına bakıp, örnek alsınlar diyorum. Galatasaray her konuda olduğu gibi, depremzede kardeşlerimizin de yanında olacaktır. Tavsiyem, bütün kulüplerin aynı hassasiyeti göstermesi.

-Bir cinayet işlendiği zaman, cinayet mahalline ilk katil gelir. FETÖ diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bu işlerin ne olduğunu herkes biliyor. Bu terör örgütünün ismini ikide bir ağzınıza almanızı çözemiyorum. Galatasaray cumhuriyete bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca kanıtladık.

-Serhan Çetinsaya'yı tanımam ancak babası Süleyman Bey benim 30 yıllık arkadaşım. Kendisi 30 yaşlarındaymış galiba. Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevine gelmiş. Dün babası beni aradı. Oğlu adına tüm Galatasaray camiasından özür diledi. Oğlunun böyle bir ifadede bulunması ve Beşiktaş kulübünün buna sessiz kalması, onlar buna tepki göstermedi. Ben Beşiktaş'ı Süleyman Seba'yla, Hakkı Yeten'le biliyorum. Yönetim bu söylemin arkasındaysa, demek ki Beşiktaş camiasında da bir değişim var. Demek ki meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değiller. Özellikle bu koalisyon güçleri, Galatasaray'la mücadele edemezler. Galatasaray doğrunun ve hakkın yanındadır.

-Biz gergin değiliz, yolumuza bakıyoruz. Şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Diğerleri ikincilik, üçüncülük için aralarında yarışsınlar.

-Korku etrafı sarmış, Galatasaray'la ilgili sözler söyleyerek bu ateşi söndüremezsiniz. Geçmişteki bir söz için söylüyorum bunu. Bu ateş, üfleyerek sönmez.

-Şu an düşmanlarımıza korku veriyoruz ve bu korkuyu hissediyorlar. Bize sinkaflı mesaj atarak, kendi divanlarında bizi konuşarak korkularını bütün Türk milletine gösteriyorlar. Onlara kendi işleriyle uğraşmasını, camiamızdaki insanlarla uğraşmayı bırakmalarını söylüyorum.

-Demek ki meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değiller. Özellikle bu koalisyon güçleri, Galatasaray'la mücadele edemezler. Galatasaray doğrunun ve hakkın yanındadır. Beşiktaş, güzide bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, sponsoru Beko.

-Dün çocukluktan başlayarak bu mevkilere nasıl geldiğimi anlattım. Çok yol yürüdük biz. Öyle zengin babanın zengin çocuğu gelip buraya oturmadı. Onlar daha yolun başında. Onlar giderken biz gittik, şimdi dönüyoruz. Onlara tavsiyem şu. Konuşurken kendinize sahip çıkın. Türk toplumunun özellikle bu dönemde gerilmeye ihtiyacı yok.