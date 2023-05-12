Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

''6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık. Türkiye'nin %20'ye yakın kısmı büyük bir deprem felaketine uğradı. İlk günden itibaren Galatasaray sahadaydı. İnsani destek malzemesi gönderdik. Oradaki insanlara ev için gerekenin yapılması gerekiyor. Bölgeye yardım göndermek için eski sporcularımızın formalarını, anılarını kapsayan objelerin müzayedesini yaptık. Zaman bazı şeyleri unutturabilir. Bu felaketin acılarını unutmamalıyız. Bölgenin ihtiyaçları üç ayda bitmez. Buraya olan ilgiyi azaltmamak durumundayız. Galatasaray olarak bölgeye olan desteğin devam etmesini sağlamak istiyoruz. Acil barınma için 500 konteyner gönderdik. Konteynerler için altyapı bekliyoruz.

Bölgenin asıl sorunu insan göçü. Bu durum bölgedeki faaliyetlerin aksamasına neden oluyor. 250 konut yapacağız. Söz verdim, çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. 10 tane de okul sözü verdim. Galatasaray Spor Kulübü bir şeye söz verdiğinde yapar.

Bu projelerin toplamı 500 Milyon TL tutuyor. Sayın Bakan Murat Kurum ile konuştuk. Galatasaray'ın dünyanın her yerinde taraftarı var. Türkiye'de 30 milyona yakın taraftarımız var. Bölgeye destek için 10 TL'lik bir SMS istesem, 30 milyondan taraftardan 300 Milyon TL yapıyor. Galatasaray'ın hassasiyetini dikkate almaları gerektiğini Sayın Bakan'a söyledim.

"1000 KONTEYNERLİK YAŞAM ALANI OLACAK"

Almanya'da toplanan paraların bölgeye destek olarak sağlanması için Stelp ile işbirliği anlaşması imzalayacağız. Kurumların yardım toplanması için yetkiye ihtiyaç var. Çünkü toplanan yardımların nereye gitmesi gerektiğinin bilinmesi gerekiyor. İstanbul Valiliği ve AFAD ile protokol yapmamız lazım. Yapacağımız faaliyetleri net olarak anlatmamız gerekiyor.

Erden Timur ve NEF Grubu'na teşekkür ediyorum. Konteyner kentte yaşam alanına ihtiyaç var, bunu yapacağız. 500 konteyner da NEF Vakfı veriyor. Toplamda 1000 konteynerlik bir yaşam alanı olacak. Kalıcı konut da bölgedeki insan göçünü ve iş kaybını engellemek için çok önemli.

"FELAKETİ UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM"

Türkiye ve Türkiye'yi seven insanlara sesleniyorum. Bu felaketi unutmayalım, unutturmayalım. Zaman içerisinde acıların derinliği unutuluyor. Ama bu öyle bir acı değil. 50 binden fazla insanımız öldü ve 11'den fazla şehrimiz tarumar oldu. Bunu unutmayalım. Devlet elinden geleni yapıyor ama bu işi sadece devlete bırakmamalıyız. Sivil toplum kuruluşları bugünler için var. Galatasaray Kulübü de bu bölgedeki insanların yaraları sarılana kadar devam edecek.

"GALATASARAY TÜRKİYE'DİR"

"Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çağrı aslında Bakanlık'tan geldi. Depremzede çocukları bölgeden almış ve İstanbul'a getirmişler. Bütün kulüplere çağrı yapıldı ve "A Takım oyuncularından bazılarını getirin, karma maç yapalım. Çocuklara moral olsun' denildi. Ne yapacaktık? Galatasaray olarak 'Gelmeyiz' mi dİyecektik? Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bizim yapmamız gerekenler var. Annesini, babasını kaybetmiş çocuklar formalarını giyerek deprem bölgesinde yanıma geldi. Sadece Galatasaray formalı çocuklar yoktu. İstanbul'a gelen çocuklara bu kadarcık şeyi çok mu görseydik? Galatasaray, Türkiye'dir. Türkiye'nin acıları, Galatasaray'ın da acılarıdır. Başkanın, çaycısına kadar Türkiye'nin derdiyle dertleniriz. Kimin ne dediği umrumda değil. Biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çocuklar çok mutlu oldu, futbolculara inanılmaz sarıldılar.

"STUTTGART İLE MAÇ YAPACAĞIZ"

"Bakü'ye de gittik, yardım toplamak için maç yaptık. Yüklü bir hasılat getirisi oldu. Bundan sonraki süreçte Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız. Hasılatı deprem bölgesine göndereceğiz."

''VOLKAN'A AYNI ŞEYİ TEKLİF ETTİM''

"Hatay ile irtibat halindeyiz. Hatay yok olmuş! Planlamalar yapılıyor. Erden Timur Bey ilgileniyor. Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz. TFF'de Volkan Demirel ile karşılaştım. Volkan'a aynı şeyi teklif ettim. Volkan da 'Sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Ben de 'Sporcu olması önemli değil, birilerini bul ve Hatayspor forması giydir. Bölge insanına moral olsun' diye konuştum. Bölge insanı için her şeyi yapacağız."

''ICARDI ÖNEMLİ OYUNCUMUZ''

"Mauro Icardi önemli oyuncumuz. Geleceğiyle ilgili görüşlerimi başka bir toplantıda açıklarım. Bugün konumuz deprem bölgelerinin yaralarının sarılması. Sayfanızda en büyük yeri buna ayırın."