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Galatasaray kesenin ağzını açtı: 18 milyon dolar

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını 18 milyon dolarlık desteği ile açtı. Leo Recidenses projesinde 1 milyar lira gelir elde eden Galatasaray, yönetimin takıma toplamda 18 milyon dolar katkı sağladığını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:27
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Dursun Özbek'ten Galatasaray'a büyük destek

Galatasaray kesenin ağzını açtı: 18 milyon dolar
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Sarı kırmızılıların 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı. Nitekim sarı kırmızılı kulübün tam 1 milyar TL gelir kazandığı Leo Residences projesinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 18 milyon dolarlık katkı sağladığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Mecidiyeköy'de düzenlediği Leo Recidenses lansmanında Galatasaray'ın 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı. Lansman gecesi son kalan 4 daireyi başkan Dursun Özbek’in satın alması alkış toplarken perde arkasında 12’li masanın Galatasaray’a büyük katkı sağladığı ortaya çıktı.

ÖNEMLİ KATKI

Özellikle proje için yoğun mesai harcayan Erden Timur’un, tam 11 daire satın alarak Galatasaray’a büyük destek sağladığı ifade edildi. Galatasaray’ın 12 kişilik Sportif A.Ş. yönetimi, lansman gecesi tükenen projeden 34 daire alarak elde edilen önemli gelirde katkı sahibi oldu.

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