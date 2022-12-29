Galatasaray kesenin ağzını açtı: 18 milyon dolar

Sarı kırmızılıların 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı. Nitekim sarı kırmızılı kulübün tam 1 milyar TL gelir kazandığı Leo Residences projesinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 18 milyon dolarlık katkı sağladığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Mecidiyeköy'de düzenlediği Leo Recidenses lansmanında Galatasaray'ın 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı. Lansman gecesi son kalan 4 daireyi başkan Dursun Özbek’in satın alması alkış toplarken perde arkasında 12’li masanın Galatasaray’a büyük katkı sağladığı ortaya çıktı.

ÖNEMLİ KATKI

Özellikle proje için yoğun mesai harcayan Erden Timur’un, tam 11 daire satın alarak Galatasaray’a büyük destek sağladığı ifade edildi. Galatasaray’ın 12 kişilik Sportif A.Ş. yönetimi, lansman gecesi tükenen projeden 34 daire alarak elde edilen önemli gelirde katkı sahibi oldu.