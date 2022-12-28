Galatasaray'a Sivas'a sıkıntılı geldi. 5 eksik var

Sarı Kırmızılılar’da kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte, Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yer almadı.
Galatasaray’ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı
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