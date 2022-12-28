Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray, Yelken Şubesi için Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Törende konuşan başkan Dursun Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Galatasaray için çok önem verdiğimiz bir dönem. Çünkü Galatasaray'ın isminin anıldığı her yerde zirvede olmaktan bahsederiz" dedi.

Cemal Özgörkey'in bazı görevlerinden alınması konusu var mı? sorusu üzerine Özbek önce "Tam sırası şimdi değil mi?" diyerek yanıt vermedi.

"Azat Baykal'ın ikinci soruya yanıt verecek misin?" sorusuna ise Özbek, "Sonra veririm. Gazeteci işte" dedi.

''CEMAL ÖZGÖRKEY GÖREVİNİN BAŞINDA''

Daha sonra söz alan Dursun Özbek, "100. yılın bütün spor camiasına ve Türk milletine hayırlı olmasını, başarılarla dolu olmasını diliyorum.

Bir kaç gündür bu (Cemal Özgörkey'in görevden alınması) basının gündeminde. İlk bir açıklama yapmıştım. Ancak belli ki insanlar bu açıklamayı yeterli görmediler mi veya okumadılar mı? Aynı sorularla karşı karşıyayız. Cemal kardeşim, ağabeyisiyim. Seçime birlikte girdik ve başarılı olduk. Bu tip haberlerin ne anlam taşıdığını yorumlamakta zorlanıyorum.

Cemal kardeşim hala görevlerinin başında. Mevcut görevlerine devam ediyor. Tekrarını yapmak için bilgi aktarmak zorunda kalıyoruz. Yapılan bir işin nasıl yorumlandığı çok önemli.

Türkiye'de ekonomik daralmaya bağlı olarak sponsorluklar daralıyor. Biz dedik ki; Galatasaray bünyesi içerisinde daha geniş bir sponsorluk komitesi kuralım. Şu anda 13 kişiyiz. Bunu 14-15'e çıkarmak istiyoruz. Bu sponsorluk komitesinin çalışmalarını yapması için yeni bir kuruluş kurduk. Hem yönetim kurulu hem de Sportif AŞ'deki arkadaşlarımı davet ettim. Dışarıdan Galatasaray'ı sevenleri davet ettim. Komitenin yürütme işini de Niyazi Yelkencioğlu'na verdim. Şimdi bu yeni kurulan kuruluşu bu şekilde olmasına rağmen, 'Cemal Bey'i görevden aldı' diye bir şey yok. Ama bu açıklamayı çok net yaptığımı düşünüyorum. Yeni bir komite kurduk. Cemal Bey'in görevleri devam ediyor. Yeni bir komite kuruyorsunuz amacı işbirliğini geliştirmek, katkı vermek. Katkı verecek kişileri çoğaltmak amacı. Dolayısıyla orada görev taksimatı yönetim kurulunun ödevi. Sadece bu yapılmıştır. Bunun böyle anlaşılmasında fayda vardır. Gerçeği de budur. Bunun dışında başka yorum yapılmasını kabul etmiyorum."

GOMIS'İN PERFORMANSI VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı?" diyen Özbek, "Galatasaray7a büyük katkı vermiştir. Gomis, Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Dolayısıyla, kişiliğinin yanında performansıyla da Galatasaray'a büyük hizmet vermiştir. Sezon sonunda da hakkındaki değerlendirmemizi yaparız" ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksiklerimiz var. Teknik kadro ve hocamızın vereceği raporlarla yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, hem güncel, hem de ileriye dönük finansmanını yaparak ihtiyaç duyulan noktalara transfer yapacağız. Biz ve teknik kadromuz da çalışıyoruz. Detayları vermek istemiyorum. Ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. Sadece performans değil, kulübün finansmanını da düşünerek bu eksiklerimizi gidereceğiz" açıklamasını yaptı.

"Ayrılacak oyuncu olabilir mi?" sorusuna "Transfer iki yönlü bir iş. Gelenler olur, gidenler olur. Şu gelecek, bu gidecek demek doğru olmaz. Bu bir devirdaim. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Bu yüzyıllardır böyle. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Eksiğimizin de fazlalığımızın da farkındayız. Sevgili Erden(Timur) bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Bunun peşindeyiz. Transfer sezonu zaten bir kaç gün sonra açılacak. Hareketlerimiz net gözükecek. İsim belirtmemiz şu anda doğru değil" yanıtını verdi.