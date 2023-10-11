Dursun Özbek'ten istifa açıklaması. Galatasaray'da kazan kaynıyor

Sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Galatasaray başkanı Dursun Özbek Galatasaray Mağazacılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Cemal Özgörkey hakkında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek’in açıklamaları şu şekilde:

“SİNDİREMİYORUM”

"Cemal Özgörkey Bey'in açıklamasını dün gece gördüm. Çok üzüldüm. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu olmasını kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Ayrıca daha vahim olanı, kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların istifa sebebi olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer alıyor göstermelerini sindiremiyorum."

“ASLA AFFETMEM”

"Kişisel bir şey olsa, şahsıma Dursun Özbek'e bir tavır olsa bunu tolere ederim, anlayışla karşılarım. Fakat, Galatasaray Spor Kulübü başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin. Niye Galatasaray Spor Kulübü, niye mağazacılığın yönetimine girdi, bunu açıklamakta fayda var. Galatasaray Mağazacılık AŞ, Sportif AŞ'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır. Şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif AŞ, boşalan bu yerde benim olmamı istemiştir. Yönetim kurulu kararı almıştır. Bütün şirketlerin sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna bu konuyu getirdik. Hem sportifte hem kulüpte oybirliğiyle yönetimde olmamın mağazacılığa büyük fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır."

“GALATASARAY’A LAYIK BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEKLERDİR”

"Camiamızdaki birlik ve beraberlik her branşa sirayet edecektir. Bunları yaşadık ve yaşıyoruz. Taraftarlarımızı bu akşam maça bekliyorum, biz de orada olacağız. Galatasaray'a layık bir şekilde mücadele edeceklerdir."

“BAŞARILARIMIZIN ALTINDA BU VAR”

"Bir konunun yanlış anlaşılmamasını istiyorum. Biz camia içinde birlik, beraberlik, sevgi ikliminin devam etmesi için son derece büyük çaba harcıyoruz. Hedefimizde bu var, başarılarımızın altında bu var. Mağazacılığın başarısında da, futbol takımının da, amatör sporların başarısının altında da bu sevgi iklimi var. Hem camiam hem yönetim kurulum hem taraftarlarım buna çok dikkat ediyor. Yaratmaya çalıştığımız sevgi ikliminin kişilere bazı ayrıcalıklar getirmesi gibi bir husus değil bu. Bunun böyle anlaşılması lazım."

“GALATASARAY’A HİÇ YAKIŞMADI”

"Üzüldüğüm konulardan bir tanesi de, yapılan kişisel bir açıklamanın Galatasaray'ın sosyal medya mecrasının da kullanılarak yapılması da Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiam, bu tarz bir açıklamanın değerlerdirmesini yapacak ve gereken reaksiyonu gösterecektir.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Bu Süper Kupa ile ilgili TFF'nin bir çağrısı oldu. Bunu yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla değerlendiriyor. Getirisi, götürüsü, finansal yapısı hakkında istişaremiz sürüyor. Bir neticeye varılınca daha doyurucu bilgi veririz."

“HESAP VERECEĞİM”

"İstifa eden kişiler arasında sadece Cemal Bey, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıydı. İstifa kişisel bir karar, şahsi alınan bir karar. O konuyla ilgili ben bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Benim bir şey söylememe gerek yok. Benim işaret etmek istediğim hususlar, üstüne basa basa söylüyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tüm camiayı temsil eder. Galatasaray Spor Kulübü başkanını, Galatasaray'ın sahibi genel kurul seçiyor. Bilahare yönetimler oluşturuluyor, atamalar yapılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, tüm yönetimlerde var. Önümüzde bir genel kurul var. Orada üyelerimize hesap vereceğim. Kabul etmediğim husus şudur, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Bu bir istifa sebebi olamaz. Kişisel olarak beni sevmeyebilirsiniz, karşı olabilirsiniz. Kişisel ise ben bunu tolere edebilirim. Burada egom hiçbir zaman ön plana çıkmaz. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Tekrar ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum. Herkes bunu böyle bilsin."