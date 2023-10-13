İSKİ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yalanladı. Arazi kaosu büyüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılıların Büyükçekmece'deki arazisiyle ilgili olarak, "Bizim müracaatımızda, burası spor alanına çevriliyor. Askıya çıkacak yakında. Merak edip sorsanız anlatırız. 'Büyükçekmece'ye çivi çakmadın' lafı bize yakışıyor mu yahu!" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili spor muhabiri Ersoy Özdem, "Su havzasına spor tesisi yapılabiliyor mu? @iskignmudurlugu @IBBcozummerkezi" paylaşımında bulunarak İSKİ ve İBB'ye çağrıda bulunmuştu.

İSKİDEN CEVAP GECİKMEDİ

İSKİ'den yapılan açıklamada "Bahse konu Büyükçekmece Baraj Havzasına herhangi bir inşaat yapılamayacağı" ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"Büyükçekmece arazisi, su toplama havzasında kalıyor, 106 dönümlük arazi. Senelerce su toplama havzasında kaldığı için çivi çakılamamış. Yine bizim dönemimizde, değerli başkan Hasan Akgün'e gitmek suretiyle bunun bir daha irdelenmesini istedim. Güzel bir arazi, güzel bir yerde. Yapılan tetkikte buranın lejantının, arsanın karakterinin ne olduğunu tarif eden bir kelimedir. Beşbinlik planda derse ki 'Burası su toplama havzası', bir çivi çakamazsın. Beşbinlik planlar zaman içinde değişir, yeni görüşler ortaya çıkar. Alındıktan bugüne kadar burası su toplama havzası. Öyle itibar edilmiş. Bizim müracaatımızda, burası spor alanına çeviriliyor. Askıya çıkacak yakında. Merak edip sorsanız anlatırız. 'Büyükçekmece'ye çivi çakmadın' lafı bize yakışıyor mu yahu!"