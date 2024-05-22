Dursun Özbek'ten Konyaspor ziyareti

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Dursun Özbek'ten Konyaspor ziyareti

Konyaspor maçı öncesi Başkan Dursun Özbek takımı ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi nefesler tutuldu, heyecanlı bekleyiş başladı. 37. haftada alınan Fenerbahçe mağlubiyeti nedeniyle sarı-kırmızılıların şampiyonluğu son maça kaldı.

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan sarı-kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan etmek için Konyaspor karşısında en az 1 puan alması gerekiyor.

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Derbi yenilgisi nedeniyle moralleri bozuk olan Galatasaray'ın Konya karşısında hata yapma şansı kalmadı.

Bu sebeple Galatasaray yönetiminden Florya'ya adeta çıkarma geldi. Takımı antrenman sırasında ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla özel olarak ilgilendi.

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