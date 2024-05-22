TFF istemeyerek aday gösterdi. UEFA 2 finali de İnönü'ye verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek iki finalinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Organizasyon gücü, modern stadyumları, ulaşım imkanları, konaklama kalitesi ve kapasitesi ile önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapma hakkı kazanan Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu bu kez de 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne Beşiktaş Park'ta ev sahipliği yapacak" ifadeleri dikkat çekti.

Oysa TFF 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak statlar arasında İnönü'ye göstermemişti.

UEFA Yönetim Kurulu, İsviçre'deki genel merkezde yapılan törende, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ve Türkiye'nin ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini duyururken Türkiye'nin aday gösterdiği 5 stat arasında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yer almamıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Tüpraş Stadyumu'nun listeye dahil edilmemesi üzerine Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabından tepkisini dile getirmişti.

Siyah - Beyazlı kulüp paylaşımında "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadesine yer vermişti.

TFF'DEN BİR GARİP SAVUNMA!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun EURO 2032 için belirlenen stadyumlar arasında olmamasının gerekçesini basına açıkladı.

Açıklamada, İstanbul'daki dört stadyum içinde Tüpraş Stadyumu'nun en az kapasiteye sahip olması sebebiyle listeye alınmadığı belirtildi.

TEPKİLER SONRASI ZORLA ADAY GÖSTERDİ

Sporcamiasında yükselen tepkiler sonrası TFF çareyi İnönü Stadı'nı Avrupa Ligi finallerine aday göstererek buldu.

Mehmet Büyükekşi yönetimi kamuoyu baskısı üzerine, Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.