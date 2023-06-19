Dursun Özbek'ten rakiplerine olay cevap

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, kazanılan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerinin yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Dursun Özbek'ten rakiplerine olay cevap

Bu sezon mutlu sona ulaşan ve tarihinde 23. Kez şampiyon olan Galatasaray’da başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’a konuşan, başkan Dursun Özbek ezeli rakiplerinin iddialarına şu ifadelerle yanıt verdi;

"ORADAN BESLENİYORLAR"
“Galatasaray’ın başarısını değersizleştirmeleri yanlış. Ama şimdi oradan besleniyorlar. Bu söylemlerden besleniyorlar. Tabii onlar da taraftarlarına karşı mahcup oldular. Beşiktaş da Fenerbahçe de şampiyonlukta iddialıydı. Ama olamayınca; yani kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş! Bu atasözünü ben icat etmedim. Bu atasözü senelerden beri olan olaylar çerçevesinde baktığın zaman kabul gören bir atasözü”

GALATASARAY'I ALKIŞLAMALARINI İSTERDİM
“Deprem felaketinden hepimiz etkilendik. Ligin süreç içindeki durumundan herkes aynı seviyede etkilendi. Yani biz bütün maçları sırasının üzerinde oynadık da Beşiktaş veya Fenerbahçe depremden dolayı aralara mı gitti? Hayır. Biz de araya gittik, onlar da gitti. Yani koşullar eşit, koşullarda bir şey yok. Ama ben onların söylemini de doğal karşılıyorum. Şimdi ne diyecekler yani? Galatasaray’ı alkışlamalarını isterdim, hatta bunu da belirttim ama Galatasaray’ı mı alkışlayacaklar”

Öne Çıkanlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards Yazarlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti Siyaset
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi Güncel
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek Spor
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı Magazin
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü Güncel
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü