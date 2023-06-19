Dursun Özbek'ten rakiplerine olay cevap

Bu sezon mutlu sona ulaşan ve tarihinde 23. Kez şampiyon olan Galatasaray’da başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’a konuşan, başkan Dursun Özbek ezeli rakiplerinin iddialarına şu ifadelerle yanıt verdi;

"ORADAN BESLENİYORLAR"

“Galatasaray’ın başarısını değersizleştirmeleri yanlış. Ama şimdi oradan besleniyorlar. Bu söylemlerden besleniyorlar. Tabii onlar da taraftarlarına karşı mahcup oldular. Beşiktaş da Fenerbahçe de şampiyonlukta iddialıydı. Ama olamayınca; yani kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş! Bu atasözünü ben icat etmedim. Bu atasözü senelerden beri olan olaylar çerçevesinde baktığın zaman kabul gören bir atasözü”

GALATASARAY'I ALKIŞLAMALARINI İSTERDİM

“Deprem felaketinden hepimiz etkilendik. Ligin süreç içindeki durumundan herkes aynı seviyede etkilendi. Yani biz bütün maçları sırasının üzerinde oynadık da Beşiktaş veya Fenerbahçe depremden dolayı aralara mı gitti? Hayır. Biz de araya gittik, onlar da gitti. Yani koşullar eşit, koşullarda bir şey yok. Ama ben onların söylemini de doğal karşılıyorum. Şimdi ne diyecekler yani? Galatasaray’ı alkışlamalarını isterdim, hatta bunu da belirttim ama Galatasaray’ı mı alkışlayacaklar”