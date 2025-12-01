Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolculara prim sözü vermişti. Saran, takıma 1.5 milyon euroluk prim verme kararı alırken, Galatasaray'dan da karşı hamle geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIK ÇEK!

Sadettin Saran'ın oyuncularına açıkladığı prim tutarından sonra bu kez Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kollarını sıvadı. Özbek'in maç öncesi tesislere giderek oyunculara açık çek vereceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması halinde futbolcuların en az 2 milyon euro prim alması bekleniyor.