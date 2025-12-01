Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolculara prim sözü vermişti. Saran, takıma 1.5 milyon euroluk prim verme kararı alırken, Galatasaray'dan da karşı hamle geldi.

Galatasaray derbisi için Fenerbahçe'yi kızdıran atama! Tepkiler çığ gibiGalatasaray derbisi için Fenerbahçe'yi kızdıran atama! Tepkiler çığ gibiSpor

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a karşı hamle! - Resim : 2

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!Spor

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIK ÇEK!

Sadettin Saran'ın oyuncularına açıkladığı prim tutarından sonra bu kez Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kollarını sıvadı. Özbek'in maç öncesi tesislere giderek oyunculara açık çek vereceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması halinde futbolcuların en az 2 milyon euro prim alması bekleniyor.

Semih Şentürk Galatasaray derbisi öncesi ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftarlar ayağa kalktıSemih Şentürk Galatasaray derbisi öncesi ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftarlar ayağa kalktıSpor
Fenerbahçe liderlik Galatasaray farkı açmak için sahada! İlk 11'lerde sürpriz tercihlerFenerbahçe liderlik Galatasaray farkı açmak için sahada! İlk 11'lerde sürpriz tercihlerSpor
Chat GPT ve Gemini Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tahminde bulundu! İkisi de aynı sonuçta birleştiChat GPT ve Gemini Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tahminde bulundu! İkisi de aynı sonuçta birleştiSpor