Sezon başında Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, çubuklu formayla göz doldurmaya devam ediyor. Her geçen gün oyununun üstüne biraz daha koymayı başaran tecrübeli isim, başarılı oyununu rakamlarına da yansıtmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’de istatistikleri adeta paramparça etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÜPER LİG’İN ZİRVESİNDE

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde 1 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, inanılmaz bir istatistikte de zirveye oturdu.

Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Süper Lig’i altüst etti - Resim : 2

Kerem Aktürkoğlu, 2020/2021 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan ve en fazla asist yapan futbolcu oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte 40 gol atarken, 40 kez ağları havalandırırken, 29 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile şu ana kadar 11 maçta boy gösterirken, toplamda 832 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu, bu sürelerde 4 gol attı ve 3 de asist yaptı.

