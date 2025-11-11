Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiklerini duyurdu. Yapılan çıklamada Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş'ın, görevlerinden kendi istekleriyle ayrıldıkları bildirildi.

KAP'a bildirildi! Fenerbahçe'de 3 istifa birden - Resim : 2

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir."

