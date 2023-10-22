Durup dururken birden alev topuna dönüşen servis aracı kullanılamaz hale geldi

Bursa'da park halinde alev topuna dönen servis minibüsündeki yangın, otoparktaki diğer araca da sıçradı.

KAYNAK: İHA
Durup dururken birden alev topuna dönüşen servis aracı kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü iki araç küle dönerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü iş dönüşü aracını evinin bulunduğu sokağa bıraktı. Sabah saatlerinde dumanlar yükselen minibüs, kısa sürede alev topuna döndü. Patlamaların yaşandığı yangında alevler bitişikteki hafif ticari araca da sıçradı. Durum üzerine mahalleli hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Alevlerin sardığı araçlar küle dönerken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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