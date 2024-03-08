Duruşma sonrası adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i polis 9 yaralı

Silah ve bıçakların da kullanıldığı olayda, 1 polis memuru ile 8 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerindeki Mardin Adliyesi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Dava duruşmasından çıkan taraflar arasında adliye önünde başlayan tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan polis memuru M. E. A. ile M.G., A.T., M.S., A.S., H.T., M.S., R.Ş. ve H.S. yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdirildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan bir yaralının olduğu belirtildi. Olaya karışan bazı şüpheliler ise gözaltına alındı. İnceleme başlatıldı.