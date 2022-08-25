﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor

Hakan Dikmen - Erzurum / YENİÇAĞ

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) çıkardığı son yönetmeliğin yeni bir ak imtiyaz olduğunu dile getirdi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Cinisli açıklamasında ’’Erzurum güneş enerjisinde Türkiye’nin en avantajlı 2. Şehri, Berrak gün sayısı 200’den fazla, aldığı güneş açısı mükemmel.

EPDK’nın son yönetmeliği ile 2019’daki yönetmelikle yatırım yapan lisanssız güneş enerji yatırımcıları iflas etme durumundalar.

Karar gözden geçirilmeli 2019 yönetmeliği ile lisanssız üretimde bireysel tüketim ihtiyacının karşılanması, fazlasının satılarak ucuz elektrik sağlanması amaçlanıyordu" dedi

Buna güvenilerek yatırımlar yapıldı

Milletvekili Naci Cinisli açıklamasında ayrıca ‘’Suiistimalde bulunanlara yaptırım yerine yeni düzenlemeyle büyük mağduriyetler oluşturuluyor.2019’da verilmiş hak dürüst yatırımcıdan geri alınıyor, iflasa sürüklüyor.

Yeni düzenleme ile lisanssız güneş santrallerinde üretilen yatırımcının kendi ihtiyacı fazlası elektrik şebekeye bedelsiz olarak aktarılıyor, tedarik şirketlerine menfaat sağlanıyor" diye ifade etti.