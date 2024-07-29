Dürzîleri kim bombaladı?

Orta Doğu’da ateş çemberi daraldıkça daralıyor. Hepimizi içine almaya kaç adım kaldı dersiniz?!

Dürzîlerin yaşadığı Golan Tepeleri bombalandı.

Dürzîlerin yaşadığı Golan Tepeleri derken, İsrail dışında düşünmeyin. Suriye’ye aitti. İsrail, yerleştikleri bütün alanlar gibi orayı da işgal etti.

Önceki akşam Golan’da, Mecdel Şems beldesinde bir top sahasına düşen, İsraillilerin söylediğine göre 50 kiloluk bombayla 13-20 arasında 12 çocuk-genç hayatını yitirdi. Ölenlerin hepsi Dürzî, İçlerinde Yahudi yok.

Ancak... Dürzîler içinde, Lübnan’daki Dürzîlerden farklı olarak Siyonistlere yamananlar da var. İsrail’in Gazze’ye saldırısında Dürzîlerden askere alınanlar olmuş. Çatışmada ölen bir Dürzî İsrail askeri, Golan’da büyük törenle defnedilirken, Dürzîlerin eski liderlerinden Kemal Canbulat’ın fotoğrafları taşınmış. Buna, Lübnan’dan ağır tenkit gelmiş. Tenkit Kemal Canbulat’ın oğlu Velid Canbulat’tan. (Çoğu yerde “Canpolat” yazılıyor. Arapçada “o-ö” seslisi ve “p” sessizi yok. “Can” ve “polat” kelimeleri Türkçede sık kullanıldığı için, artık Türkçeleşmiş kelimelerdir. “Can” ve “polat” Farsçadan geçmedir. Dede Korkut Hikâyeleri’nde “Buğaç Big yirinden örü turdı, kara polat öz kılıcın biline kuşandı” cümlesinde geçer.)

Lübnan’da suikastlar eksik olmazdı. 1917 doğumlu Kemal Canbulat, 1977’de suikasta uğrayarak hayatını yitirdi, yerine lider olarak oğlu Velid Canbulat geçti. Kemal Cunbulat’ın babası Fuad Canbulat da suikasta uğramıştı.

Dürzîlerde iki aile etkili. Canbulatlar ve Arslanlar... Arslanlardan ünlü İttihatçı Şekib Arslan’ı hatırlatırım. (Sonra Şekib Arslan üzerinde duracağız.)

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İsrail, bombayı Hizbullah’ın attığını söylüyor. Hizbullah tarafı ise, kesinlikle biz atmadık, diyor. “Hem biz niye Dürzîleri bombalayalım ki... Onlar da Arapların bir parçası...” demeye gelen sözler ediyorlar.

Dahası da var: İsrail ortalığı karıştırmak, Lübnan’la savaş başlatmak, bu savaşta, Lübnan’da ağırlığı olan Dürzîleri savunma dışı bırakmak için böyle bir oyuna girdikleri, insanları en hassas yerinden vurmak istedikleri, çocukları katlettikleri dillendiriliyor.

İsrail 12 Temmuz-14 Ağustos 2006’da Hizbullah’ı hedef almış, topyekûn saldırı başlatmış, Lübnan içeresinde ilerlemiş, ağır kayıplar verince çekilmek zorunda kalmıştı. Bazı haberlerde İsrail’in bin asker kaybından bahsediliyor ki, bu sayı İsrailliler için büyük rakam. Şu anda Gazze saldırılarında da İsrail’in kaybını HAMAS aynı gösteriyor. İsrail ise, rakam açıklamıyor.

Dürzîler deyince, Golan Tepeleri deyince durmak gerekir.

Suriye’nin sınırları içinde görülen Golan Tepeleri’ni İsrail 1967'de Altı Gün Savaşı’nda işgal etti.

İsrail işgalin ardından kuzeydoğusundaki Dürzî köyleri dışında, Golan'ın köy ve kasabalarındaki halkı Suriye içlerine sürdü. 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda Suriye 1860 km2’lik Golan'ın 60km²’sini geri aldı.

Aralık 1981'de İsrail, Golan Tepeleri’nin ellerinde tuttukları kısmını İsrail sınırları içine katması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1981'de aldığı 497 sayılı kararla “işgal” görüldü.

Her seferinde ABD, İsrail’in yanında bitiveriyor. Donald Trump, ABD başkanıyken 25 Mart 2019'da İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki hâkimiyetini tanıdığını ilân eden bir deklarasyona imza attı.

Her ABD başkanı gibi, İsrail’e yaranmak için Trump daha önce, 6 Aralık 2017’de, Batı Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıdığını ilân etmişti.

7 milyon nüfuslu İsrail, dünyanın hâkimi!

Ne zamana kadar ve nereye kadar?

Her şeyin bir zevali var.