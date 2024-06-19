Putin'den Kuzey Kore ile dünyaya gözdağı veren anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kore halkının Putin’e olan ilgisi dikkat çekerken tüm dünya tarafından takip edilen görüşmede kameralara yansıyan görüntüler ses getirdi. Putin'den Kuzey Kore liderine bir de davet geldi.

Putin, davet üzerine gittiği Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’de Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile temaslarda bulundu. Bugün sabah saatlerinde Kim II-Sung Meydanı’nda resmi törenle Kuzey Kore halkını selamlayan Putin, Kim Jong-un ile birlikte üstü açık bir araçta geçit törenine katıldı.

PYONGYANG'DA GÖRÜŞTÜLER

Yapılan törenin ardından iki liderin heyetlerle birlikte toplantıya katıldığı belirtilirken görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." açıklamasında bulundu.

"Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." ifadelerini kullanan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkileri geliştirecek bir belge hazırladığını ifade ederek Kim ile görüşmenin verimli geçmesini temenni etti.

Putin, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

"STRATEJİK BAĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da, Putin ile gerçekleştirilen görüşmenin önemli olduğunun altını çizerek "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi." ifadelerini kaydetti.

Kim, Rusya’nın uyguladığı dış politikaya destek verdiğini belirtti ve "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünyadaki durumun değişken olduğunu ifade eden Kim, "Bu durumda Rusya ile Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz." dedi.

KRİTİK ANLAŞMA

İki ülke arasında stratejik bir anlaşma imzalandığı belirtildi. Rus devlet ajansı TASS'ın aktardığına göre Putin söz konusu anlaşma hakkında, "Bu anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardım sağlanmasını da öngörüyor" açıklamasını yaptı.