Düştüğü 30 metrelik kuyudan kurtarılan yavru kedi

Malatya'nın Kale ilçesinde, 17.00 sıralarında Bent Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik bir su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ve belediye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Olay, su kuyusundan gelen kedi sesini duyan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına hemen başladı. Kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle dikkatli bir çalışma yürüten itfaiye ve belediye görevlileri, yaklaşık 30 dakika süren operasyon sonunda yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.