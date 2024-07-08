Düştüğü 30 metrelik kuyudan kurtarılan yavru kedi

Kaynak: İHA
Düştüğü 30 metrelik kuyudan kurtarılan yavru kedi

Malatya'nın Kale ilçesinde yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, 17.00 sıralarında Bent Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik bir su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ve belediye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Olay, su kuyusundan gelen kedi sesini duyan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına hemen başladı. Kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle dikkatli bir çalışma yürüten itfaiye ve belediye görevlileri, yaklaşık 30 dakika süren operasyon sonunda yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

İlgili Haberler
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi Video
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde Spor
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü Video
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü Video
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı Spor
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı