Kuş arkadaşıyla kafeste takılan kedi viral oldu

Sivas'ta yaşanan ilginç ve sevimli bir olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir kedi, evdeki kuşun bulunduğu kafeste yaşamaya başladı ve bu sıra dışı durumu gören sahibi, o anları videoya aldı. Sahibinin sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede viral oldu ve binlerce kullanıcı tarafından beğeni topladı.

Videoda, kedinin kuş kafesinin içine girerek orada yaşamaya başlaması ve rahat tavırları görülüyor. Kedinin bu alışılmadık davranışı, izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.