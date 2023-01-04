Antioksidan kaynağı olan dut kurusu hazımsızlık sorunlarından C vitamini eksikliğine kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Uzmanlar dut kurusunu düzenli tüketildiği taktirde pek çok faydası olabileceğini söylüyor. Peki, Dut kurusu faydaları neler? Dut kurusu neye iyi gelir?

Dut kurusunu kolaylıkla aktar ve kuruyemişçilerden bulabileceğiniz gibi bu kuru meyveyi normal yiyebileceğiniz gibi maske yapabilir veya kaynatıp içebilirsiniz.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI NELER?

Doğal bir antibiyotik olan dut kurusu bolca C vitamini içerir.

Antioksidan kaynağıdır. Bu yönüyle vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırır ve vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Dut kurusu içerdiği besin lifleriyle bağırsakları çalıştırıp sindirim sisteminin düzene girmesini sağlar. Mideye iyi geldiğini bilinen dut kurusu her gün bir avuç yendiğinde hazımsızlık sorunlarının önüne geçer.

İçeriğinde bol miktarda kalsiyum bulunur. Bu özelliğiyle özellikle çocukların sağlıklı kemik ve diş gelişimine katkı sağlar.

Dut kurusu içeriğindeki vitamin ve mineraller cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler. Bu özelliğinden faydalanmak için dut kurusunu yiyebileceğiniz gibi haricen de kullanabilirsiniz.

Eğer sivilce vb. gibi cilt problemleriniz varsa dutu kaynatıp dut kurularını püre haline getirebilirsiniz. Bu karışımı cilt tipinize uygun diğer malzemelerle birleştirerek bir maske yapıp uygulayabilirsiniz.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önler. Karaciğeri kuvvetlendiren en önemli besinlerden biridir.

Dut kurusu ayrıca içinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer vitaminler sayesinde anne sütünü artırmada destek sağlar.

DUT KURUSUNU KAYNATIP İÇMEK NEYE İYİ GELİYOR?

Dut kurusu atıştırmalık olarak tüketilebileceği gibi çayı yapıp içilebilir. Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut eklenir ve kısık ateşte beş dakika kadar kaynatılır. Ilıyınca süzülüp suyu sabah veya aç karnına içilebilir.

İçerisinde bol miktarda C vitamini olması dolayısıyla dut kurusu suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun direncini artırır.

Soğuk algınlığı ve nezle gibi problemlere karşı adeta bir kalkan görevi görür.

Kuru dutun suyu ayrıca, böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirmesi için inanılmaz bir fayda sağlar.