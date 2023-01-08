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Bunu tüketen antibiyotik nedir bilmiyor. Vücuda tepeden tırnağa fayda saçıyor

Dut kurusunun faydalarını say say bitmiyor. Antibiyotik kadar fayda sağlayan dutun işte faydaları...

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:36
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Dut vücuda tepeden tırnağa fayda saçıyor. Antibiyotik nedir bilmiyor

Bunu tüketen antibiyotik nedir bilmiyor. Vücuda tepeden tırnağa fayda saçıyor
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Çok kısa dönem yüzünü gösteren ancak faydaları saymakla bitmeyen dut vücuda tepeden tırnağa yarar sağlıyor.

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, aktarlarda ve kuruyemişçilerde karşımıza çıkan dut düzenli tüketildiğinde vücudu baştan aşağı yeniliyor, hastalıklara karşı adeta kalkan oluyor. Hem yaş hem de kuru dutun faydalarını say say bitmez.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI

Doğal bir antibiyotik olan dut kurusu bolca C vitamini içerir.

Antioksidan kaynağıdır. Bu yönüyle vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırır ve vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Dut kurusu içerdiği besin lifleriyle bağırsakları çalıştırıp sindirim sisteminin düzene girmesini sağlar.

Mideye iyi geldiğini bilinen dut kurusu her gün bir avuç yendiğinde hazımsızlık sorunlarının önüne geçer.

İçeriğinde bol miktarda kalsiyum bulunur. Bu özelliğiyle özellikle çocukların sağlıklı kemik ve diş gelişimine katkı sağlar.

Dut kurusu içeriğindeki vitamin ve mineraller cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler.

Eğer sivilce vb. gibi cilt problemleriniz varsa dutu kaynatıp dut kurularını püre haline getirebilirsiniz.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önler.

Karaciğeri kuvvetlendiren en önemli besinlerden biridir.

Dut kurusu ayrıca içinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer vitaminler sayesinde anne sütünü artırmada destek sağlar.

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