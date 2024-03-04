Dut kurusunun sağlığa olan faydaları neler

Dut meyvesi taze olarak yazın tüketilirken, dut kurusu kışın da uzun süre saklanabilir ve faydalanabilirsiniz. Peki, Dut kurusunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

DUT KURUSU YARARLARI

Diyetisyen Alican Demiroğlu dut kurusunun faydalarını şöyle açıklıyor; Kansere karşı korur

Kuru dut, antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını engelleyebilir. Çin tıbbında uzun yıllar boyunca kanser tedavisinde kullanılan dut, bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Özellikle siyah dut, kanserle mücadelede tavsiye edilen meyveler arasındadır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Dutun kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Dutun içinde bulunan DNJ (1-deoksinojirimisin) adlı madde, besinlerin sindirilmesinde rol oynayan bir enzimi engelleyerek kan şekerinin daha yavaş çıkmasını sağlar. Bu da kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Ancak diyabet hastaları dut kurusu tüketirken porsiyonlarına dikkat etmelidirler.

Güçlü bir antioksidan kaynağı Dutun yaprak, sap ve meyve kısımları birçok antioksidan içerir. Dutta bulunan antioksidanlardan biri de çok dikkat çekicidir: Resveratrol. Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi’nin yaptığı bir çalışmada resveratrol, daha uzun bir yaşam için gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu antioksidan aynı zamanda yaşlanmayı da geciktirir. Bağışıklık sistemini destekler

Dut, makrofaj adı verilen beyaz kan hücrelerini aktive eden alkoloidler içerir. Makrofajlar, hastalıklara karşı vücudumuzun savunma hattını oluştururlar. Dut bu özelliği sayesinde hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve bir sağlık koruyucusu görevi görür. Posa yönünden zengindir

Dut kurusu, posa (lif) bakımından zengin bir besindir. Posa, sindirim sağlığını iyileştirir, bağırsak hareketlerini düzenler ve tokluk hissi verir. Posa yönünden zengin olması, hem kolesterol seviyelerini sağlıklı seviyelerde tutmaya hem de bağırsakların çalışmasına olumlu etki eder. Dut kurusu nasıl kullanılır?

Dut kurusunu yoğurdun içine katarak yiyebilirsiniz. Özellikle tatlı isteğinizi sağlıklı bir şekilde gidermek istiyorsanız, içine bir miktar toz tarçın da ekleyebilirsiniz. Dut kurusunu ceviz, fındık ya da badem gibi kuruyemişlerle birlikte yiyerek sağlıklı bir ara öğün haline getirebilirsiniz. Dut kurusundan şeker katmadan pekmez yapabilirsiniz. Dut kurusunu kahvaltılarda da rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ancak dut kurusu yemek istediğinizde porsiyon miktarına dikkat etmeniz gerekir.