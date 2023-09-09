Duvar caddeye devrildi

Niğde'de depremde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkım sırasında istinat duvarını yıkarak yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralandı.

KAYNAK: İHA
Duvar caddeye devrildi

İHA'nın haberine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi.

O sırada yoldan geçen bir kadın hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan duvarın yıkılma anı da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yıkımın devam ettiği sırada duvarın bir anda caddeye doğru devrildiği, iş makinesinin ise santimlerle yıkılan duvarın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

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