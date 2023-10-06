Duvarı delerek girdiler, çaldıkları 3 kilo altınla kayıplara karıştılar

Kahramanmaraş’ta, bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsız veya hırsızlar içeride bulunan 3 kilo altını çalıp, kayıplara karıştı.

KAYNAK: DHA
Duvarı delerek girdiler, çaldıkları 3 kilo altınla kayıplara karıştılar

Olay, öğle saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu kuyumcu, cuma namazını kılmak için işyerini kapatarak camiye gitti. Namaz sonrası geri dönen kuyumcu, işyerinin duvarın delindiğini ve altınların yerinde olmadığını fark edinci durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı ve çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, 3 kilo altınla kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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