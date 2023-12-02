Duyduğunuz tüm komplo teorilerini unutun. Kıbrıs adası bakın nereden kopup Akdeniz'e yüzmüş

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kıbrıs adasının Marmara Denizi'nin olduğu yerde olduğu ve Çanakkale Boğazı'nın açılarak Akdeniz' yüzdüğünü iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Duyduğunuz tüm komplo teorilerini unutun. Kıbrıs adası bakın nereden kopup Akdeniz'e yüzmüş

Sıkça ortaya atılan komplo teorilerine en açık yerlerden biri sosyal medya.

Özellikle uzaylılar, egemen güçler, gizli tapınaklar, “üretilen” depremler, evrenler arası geçitlerle ilgili sınırı olmayan birçok teori internette kol gezerken, son paylaşılan video hepsine fark attı.

Bir vatandaşın ürettiği teoriye göre Kıbrıs adası Marmara Denizi’nin olduğu yerdeydi. Ancak teoriye göre Çanakkale Boğazı’nın açılmasıyla bugünkü yerine kadar yüzerek ulaştı.

Öyle ki buna göre Kıbrıs aslında kayıp Atlantis’in üzerine kuruldu.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi
Sosyal Güvenlik Kurumu 75 uzman yardımcısı alacak Gündem
Sosyal Güvenlik Kurumu 75 uzman yardımcısı alacak
İşte ishali anında kesen besin listesi… Sağlık
İşte ishali anında kesen besin listesi…
Bu görüntüler film sahnesinden değil Artvin'den Gündem
Bu görüntüler film sahnesinden değil Artvin'den